"Единая Россия" предложит нынешних руководителей Крыма, Кабардино-Балкарии и Ингушетии для избрания на посты глав регионов на выборах в этом году. Об этом заявил представителям СМИ секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
"ЕР" предложит президенту кандидатуры Сергея Аксенова, Казбека Кокова и Махмуда-Али Калиматова.
Руководители данных республик избираются депутатами местных парламентов из кандидатур, предложенных российским лидером.
Главу КБР изберут 3 октября. Коков был назначен врио главы год назад.
Руководителя Ингушетии депутаты выберут 8 сентября. Напомним, в конце июня Владимир Путин принял отставку Юнус-Бека Евкурова и назначил на его место Калиматова.
Сергей Аксенов был избран главой Крыма 9 октября 2014 года. Выборы в этом регионе также пройдут осенью.
Источник фото: Правда.ру
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