"ЕР" поддержит на выборах глав Ингушетии, Крыма и Кабардино-Балкарии

"Единая Россия" предложит нынешних руководителей Крыма, Кабардино-Балкарии и Ингушетии для избрания на посты глав регионов на выборах в этом году. Об этом заявил представителям СМИ секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

"ЕР" предложит президенту кандидатуры Сергея Аксенова, Казбека Кокова и Махмуда-Али Калиматова.

Руководители данных республик избираются депутатами местных парламентов из кандидатур, предложенных российским лидером.

Главу КБР изберут 3 октября. Коков был назначен врио главы год назад.

Руководителя Ингушетии депутаты выберут 8 сентября. Напомним, в конце июня Владимир Путин принял отставку Юнус-Бека Евкурова и назначил на его место Калиматова.

Сергей Аксенов был избран главой Крыма 9 октября 2014 года. Выборы в этом регионе также пройдут осенью.

Источник фото: Правда.ру

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