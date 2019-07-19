ВЦИОМ: работой Путина довольны более 64% россиян

Деятельность главы государства Владимира Путина одобряют 64,3% россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. Противоположную точку зрения высказали 27,4%.

Работу главы кабмина Дмитрия Медведева одобряют 37,8% участников исследования, обратного мнения придерживаются 47,8% респондентов. Для правительства в целом эти показатели равны 41,2% и 46,4% соответственно.

Россиянам задавали и прямой вопрос о доверии политикам. В итоге тройка лидеров выглядит следующим образом: Путину доверяют 72,4% респондентов (не доверяют - 24,1%), Медведеву 37,5% и 58%, лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому 36,5% и 56,4%.

Составлен также спонтанный рейтинг доверия политикам, то есть участники опроса сами называли фамилии. Показатель российского лидера - 30,8%, за ним идет министр обороны Сергей Шойгу - 13,7%, затем глава МИД Сергей Лавров с 10,3%.

Источник фото: сайт Кремля

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