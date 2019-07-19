В ЦИК причислили к жаргону понятие "независимые кандидаты"

Зампредседателя ЦИК Николай Булаев раскритиковал употребление в СМИ понятия "независимые кандидаты".

По его словам, в законе его нет, "это жаргон, который приобрел такое уже применение".

Булаев отметил, что такие жаргонные слова вызывают у него удивление. "Что такое независимый кандидат - я не очень понимаю. И от кого он независим? От избирателей?", - задался он вопросом.

Добавим, сегодня Булаев также заявил, что не поддерживает заявление председателя комиссии Совета при президенте по правам человека по избирательным правам Ильи Шаблинского с призывом зарегистрировать всех кандидатов, сдавших необходимое количество подписей на выборы в Мосгордуму.

Он отметил, что закон этого не предусматривает. Если на это отозваться, то точно будет незаконная регистрация и отмена, добавил зампред ЦИК.

Источник фото: Правда.ру

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