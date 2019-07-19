Глава Якутии Айсен Николаев назвал "большой глупостью" задержание журналистов телеканала "Якутия 24" в Вилюйске.
В начале текущей недели съемочную группу задержали и отвезли в отделение полиции по заявлению мэра города Нюргустана Афанасьева. Журналисты планировали получить у чиновника комментарий насчет ремонта дорог, но он отвечать отказался и вытолкал их из кабинета. Правоохранители взяли у сотрудников СМИ пояснения и отпустили.
Николаев отметил, что журналисты занимались своей профессиональной деятельностью, поэтому поступать так, как поступил Афанасьев, не было никаких оснований.
По словам главы региона, оценивать действия мэра должны местные жители, которые его избрали. Он же считает, что это показатель "не очень правильного понимания роли главы местного самоуправления". Стиль работы Афанасьева Николаев назвал "не очень хорошим".
Он также добавил, что после произошедшего резонансного события даст поручение проверить расходование средств бюджета Вилюйска.
Источник фото: Facebook
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