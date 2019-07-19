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Источник Правда.Ру

Юлия Серебрянская: путь из "Единой России" в оппозицию

Политика » Выборы print

Не сумевшие собрать достаточное количество подписей для регистрации на выборах в Мосгордуму оппозиционеры пытаются добиться поставленной цели через шумиху в прессе. Так, экс-кандидат в депутаты Московской городской думы Владимир Милов на митинге на Трубной площади призвал "отрубать сучьи головы" — то есть совершить акт насилия по отношению к тем, кто, по его мнению, неправомерно не допустил его до выборов.

Юлия Серебрянская: путь из

 

Еще до отказа в регистрации Милов попытался свалить ответственность за провал подписной кампании на коллегу по оппозиционному лагерю, представителя "Яблока" Максима Каца. Якобы тот "увел" у Милова сборщиков подписей в самый ответственный момент. Также он заявлял, что на тот момент еще не окончательное, но очевидное поражение уже на этапе сбора подписей — вина избирателей, которые не достаточно активно его поддерживают.

Юлия Серебрянская: путь из

Поведение Милова в данном случае удивления не вызывает. Будучи членом Команды Навального, он использует проверенную тактику своего шефа.

Примечательно, что аналогичным образом решила действовать Юлия Серебрянская — еще один выбывший из предвыборной гонки кандидат в столичный парламент. Она подала жалобу в Мосгоризбирком и стала завсегдатаем протестных акций.

Свою карьеру Серебрянская начала с журналистики в 2001 году. Однако уже в 2007 года она пришла в политику в качестве сотрудника предвыборного штаба Дмитрия Медведева, а затем возглавила отдел рекламы в политическом департаменте "Единой России".

Однако в Мосгордуму Серебрянская, как и другие единороссы, пошла самовыдвиженцем. Сначала она заявила свою кандидатуру от 18-ого избирательного округа, но через три дня сменила его на 45-й. Однако добиться доверия избирателей, а следовательно и собрать необходимое количество подписей за выдвижение, у нее не вышло. Тогда была нанята команда студентов МИСиС, которые требуемые подписи попросту "нарисовали". В итоге избирательная комиссия отказалась признавать подлинность более 4 тысяч подписей за Серебрянскую.

Юлия Серебрянская: путь из

Получив отказ, Серебрянская признавать поражение отказалась, свалив вину за свой собственный провал на Мосгоризбирком. Теперь она создает шумиху в прессе и социальных сетях и посещает оппозиционные митинги, не взирая на партбилет "Единой России". Владимир Милов повел себя точно также в 2015 году, после того как "рисовка" подписей была вскрыта на выборах в заксобрание Калужской области.

Теперь же Серебрянская, Милов и другие не допущенные до выборов в Мосгордуму политики набирают очки за счет громких заявлений в прессе и на столичных площадях. За "срезанных" кандидатов уже вступился Совет при президенте Российской Федерации по правам человека, призвав Мосгоризбирком зарегистрировать всех кандидатов, набравших достаточное количество подписей. На проверку подлинности подписей в данном случае предлагается закрыть глаза. Таким образом, Юлия Серебрянская теперь числится в оппозиции и надеется добраться до выборов за счет скандала в компании Владимира Милова и других либералов.

Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования, 8 сентября.

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Темы мгд выборы кандидаты мосгордума владимир милов юлия серебрянская
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