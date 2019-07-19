Министр финансов Ингушетии Бекхан Оздоев и глава Минобрнауки Юсуп Костоев освобождены от должностей. Соответствующие указы подписал врио руководителя региона Махмуд-Али Калиматов.
Заявления об увольнении чиновники написали сами.
Оздоев был главой Минфина с начала февраля 2017-го. До этого он работал вице-премьером, помощником-советником главы РИ, постпредом региона при президенте, зампредом правительства Орловской области.
Бекхан Оздоев - брат-близнец недавно ушедшего в отставку с поста первого вице-премьера Багаудина Оздоева.
Костоева назначили министром в конце 2016 года. До этого он был первым замруководителя администрации главы республики.
Напомним, после назначения главой РИ Калиматов говорил, что не планирует серьезных кадровых решений, но вскоре отправил в отставку семь советников своего предшественника Юнус-Бека Евкурова.
Источник фото: официальный сайт Ингушетии
Читайте также:
Первый вице-премьер Ингушетии отправлен в отставку
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Степан Демура считает, что сохраниться в пределах нынешней территории без каких-то серьезных катаклизмов Россия не сможет без внешней помощи.
Степан Демура считает, что сохраниться в пределах нынешней территории без каких-то серьезных катаклизмов Россия не сможет без внешней помощи.
33% респондентов считают, что в России могут пройти массовые забастовки для отстаивания прав и интересов россиян.