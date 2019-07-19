Врио главы Ингушетии принял отставку двух министров

Министр финансов Ингушетии Бекхан Оздоев и глава Минобрнауки Юсуп Костоев освобождены от должностей. Соответствующие указы подписал врио руководителя региона Махмуд-Али Калиматов.

Заявления об увольнении чиновники написали сами.

Оздоев был главой Минфина с начала февраля 2017-го. До этого он работал вице-премьером, помощником-советником главы РИ, постпредом региона при президенте, зампредом правительства Орловской области.

Бекхан Оздоев - брат-близнец недавно ушедшего в отставку с поста первого вице-премьера Багаудина Оздоева.

Костоева назначили министром в конце 2016 года. До этого он был первым замруководителя администрации главы республики.

Напомним, после назначения главой РИ Калиматов говорил, что не планирует серьезных кадровых решений, но вскоре отправил в отставку семь советников своего предшественника Юнус-Бека Евкурова.

Источник фото: официальный сайт Ингушетии

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