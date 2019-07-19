В пресс-службе главы Чувашии опровергли информацию о госпитализации Михаила Игнатьева. Он здоров, находится в отпуске и проходит плановое медицинское обследование в Петербурге.
Ранее сегодня в Telegram-каналах появились сведения о том, что 57-летний чиновник попал в одну из больниц северной столицы из-за подозрения на инфаркт после Форума регионов России и Белоруссии. Сообщалось, что он находится в тяжелом состоянии.
В пресс-службе Игнатьева отметили, что он, пользуясь случаем, решил пройти обследование в Петербурге.
Добавим, Форум регионов России и Белоруссии проводится ежегодно под эгидой Совета Федерации и Совета Республики Национального собрания Белоруссии. В этом году он проходит шестой раз.
Источник фото: сайт главы Чувашии
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