Зюганов назвал "заказухой" телесюжет об иркутском губернаторе

Геннадий Зюганов обрушился с критикой на "Первый канал" из-за сюжета о губернаторе Иркутской области Сергее Левченко.

Лидер КПРФ назвал его "чернухой" и добавил, что глава региона эффективно действует в рамках ликвидации последствий наводнения.

"Чернушники" с "голубого экрана" ничего Левченко предъявить не могут, и в ход идёт явная заказуха", - написал он в одной из соцсетей. По словам политика, все это "отдает мерзостью", напоминающей кампанию против Павла Грудинина.

Зюганов добавил, что "либералы во власти пытаются задушить все живое", но у них это не выйдет. Он также отметил, что сюжет был удалён со всех ресурсов, так как канал не решился разместить "эту подлую заказуху" даже на своем сайте.

"Первый канал" накануне визита в регион Владимира Путина выпустил сюжет о работе Левченко и бизнесе его семьи.

Источник фото: Правда.ру

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