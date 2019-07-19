Избирком Севастополя забраковал подписные листы пяти партий

Рабочая группа, проверяющая документы кандидатов в депутаты Заксобрания Севастополя, нашла нарушения в подписных листах пяти партий: "Партии дела", "Партии ветеранов России", а также партий "Великое Отечество", "Родина" и "Зеленые".

Так, "Партия дела" сдала подписи людей, которых уже нет в живых. Глава горизбиркома Сергей Даниленко сообщил, что представители политической силы пообещали привести этих "мертвых". По его словам, не исключена ошибка сотрудников ЗАГСа.

В "Партии ветеранов России" не указали, что кандидат, идущий первым в списке, имеет погашенную судимость "с украинских времен", добавил Даниленко.

Среди подписей, сданных партиями, есть такие, которые оставили приезжие из других регионов. Сборщики подписей за "Родину" и "Зеленых" не указали даты своего рождения, а такие листы считаются недействительными.

Окончательное решение о регистрации партий будет принято в ближайшие дни. Однако председатель горизбиркома отметил, что исправить ошибки в подписных листах уже невозможно.

Источник фото: сайт Госдумы

Читайте также:

Жириновский возглавит список ЛДПР на выборах в Заксобрание Севастополя