Глава Минобрнауки Ингушетии Юсуп Костоев и министр финансов Бекхан Оздоев написали сегодня заявления об увольнении по собственному желанию.
Решения по ним в настоящее время пока не приняты. Соответствующий указ врио главы региона Махмуд-Али Калиматов не подписал, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на свой источник.
Бекхан Оздоев - брат-близнец Багаудина Оздоева, уволенного несколько дней назад по собственному желанию с поста первого вице-премьера. Министром финансов он был 2,5 года.
Костоев стал министром в конце 2016-го.
Напомним, сразу после назначения главой РИ Калиматов заявлял, что не планирует проводить серьезные кадровые перестановки. Он отметил, что изучит ситуацию, посмотрит, ответственно или нет сотрудники относятся к исполнению обязанностей.
Буквально через неделю стало известно, что он уволил семь из девяти советников, назначенных его предшественником Юнус-Беком Евкуровым.
Источник фото: Правда.ру
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