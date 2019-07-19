В Ингушетии два министра написали заявления об отставке

Глава Минобрнауки Ингушетии Юсуп Костоев и министр финансов Бекхан Оздоев написали сегодня заявления об увольнении по собственному желанию.

Решения по ним в настоящее время пока не приняты. Соответствующий указ врио главы региона Махмуд-Али Калиматов не подписал, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на свой источник.

Бекхан Оздоев - брат-близнец Багаудина Оздоева, уволенного несколько дней назад по собственному желанию с поста первого вице-премьера. Министром финансов он был 2,5 года.

Костоев стал министром в конце 2016-го.

Напомним, сразу после назначения главой РИ Калиматов заявлял, что не планирует проводить серьезные кадровые перестановки. Он отметил, что изучит ситуацию, посмотрит, ответственно или нет сотрудники относятся к исполнению обязанностей.

Буквально через неделю стало известно, что он уволил семь из девяти советников, назначенных его предшественником Юнус-Беком Евкуровым.

Источник фото: Правда.ру

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