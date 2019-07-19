Лидер ЛДПР: парламент должен иметь право требовать увольнения министров

Парламент РФ должен получить право требовать увольнения министров. Об этом заявил Владимир Жириновский, комментируя обсуждение внесения поправок в Конституцию страны.

По его словам, такое решение надо принять, чтобы президент знал о недовольстве депутатов чиновниками и мог кого-то из них вовремя поменять. На своей странице в одной из соцсетей лидер ЛДПР отметил, что во многих странах парламент уравновешивает лидера страны, а суд может отменить его решения.

Изменения вносить в Конституцию необходимо, "батюшка-царь всё решать не может", добавил он. Политик поддержал идею спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что ГД могла бы участвовать в консультациях при формировании кабмина.

По мнению Жириновского, из основного закона обязательно нужно исключить пункт о приоритете международного права над национальным. Он отметил, что он навязан американцами - руками сторонников, которые были во власти в 90-е.

В заключение депутат предложил "решительный шаг" - написать для нашей страны новую Конституцию.

Источник фото: сайт ЛДПР

Читайте также:

Жириновский предлагает переименовать президента в верховного правителя