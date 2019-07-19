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Источник Правда.Ру

Пять кандидатов будут бороться за кресло губернатора Сахалина

Политика » Выборы print

Сахалинский облизбирком сегодня зарегистрировал пятерых кандидатов, которые примут участие в выборах губернатора. Все они сдали пакет необходимых документов, нарушений не обнаружено.

Среди кандидатов только один самовыдвиженец -  врио губернатора региона Валерий Лимаренко. Также зарегистрированы первый секретарь реготделения "Коммунистов России" Дмитрий Зенкин, депутат Госдумы Алексей Корниенко от КПРФ, депутат облдумы Дмитрий Флеер от ЛДПР, кандидат от "Коммунистической партии социальной справедливости" Дмитрий Кочергин.

Предвыборную гонку ранее покинули самовыдвиженцы Светлана Иванова и Екатерина Толмачева, а также Александр Анистратов от "Справедливой России".

Напомним, досрочные выборы в регионе пройдут в связи с тем, что год назад российский лидер назначил Олега Кожемяко, который стоял во главе Сахалина с 2015-го, врио губернатора Приморья. Его место занял Валерий Лимаренко.

Источник фото: Правда.ру

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Темы сахалин кандидаты губернатор предвыборная кампания
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