Владимир Жириновский предлагает выборы всех уровней проводить исключительно по партийным спискам.
По его словам, у системы с одномандатными округами есть значительные минусы. Первый заключается в том, что защита интересов субъекта РФ может мешать консолидации и укреплению страны, поскольку местные народные избранники далеко не всегда в своей работе учитывают интересы всей РФ.
Во-вторых, написал глава ЛДПР в одной из соцсетей, региональные депутаты могут сблизиться с чиновниками, которые курируют их избирательные округа.
Третье, отметил политик, - партия всегда может сделать гораздо больше, чем один человек. Она может защитить любого, на кого пытаются давить местные власти.
Независимых депутатов практически не бывает, заявил Жириновский. Нигде в мире нет парламента, в который входили бы только реально независимые народные избранники, заключил он.
Источник фото: сайт ЛДПР
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