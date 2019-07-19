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Жириновский: выборы надо проводить только по партийным спискам

Политика » Выборы print

Владимир Жириновский предлагает выборы всех уровней проводить исключительно  по партийным спискам.

По его словам, у системы с одномандатными округами есть значительные минусы. Первый заключается в том, что защита  интересов субъекта РФ может мешать консолидации и укреплению страны, поскольку местные народные избранники далеко не всегда в своей работе учитывают интересы всей РФ.

Во-вторых, написал глава ЛДПР в одной из соцсетей, региональные депутаты могут сблизиться с чиновниками, которые курируют их избирательные округа.

Третье, отметил политик, - партия всегда может сделать гораздо больше, чем один человек. Она может защитить любого, на кого пытаются давить местные власти.

Независимых депутатов практически не бывает, заявил Жириновский. Нигде в мире нет парламента, в который входили бы только реально независимые народные избранники, заключил он.

Источник фото: сайт ЛДПР

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Темы лдпр партии владимир жириновский предвыборная кампания
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