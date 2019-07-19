Брод: Псковская область готова к выборам губернатора Петербурга

Псковская область готова к проведению выборов губернатора Петербурга, считает член Совета при президенте по правам человека Александр Брод.

Напомним, жители северной столицы смогут отдать свой голос за наиболее понравившегося кандидата на 72 участках в Ленинградской области и на 20 - в Псковской. Такое решение принято в связи с тем, что очень многие в день выборов будут находиться за городом.

Брод заявил ТАСС, что "дачные участки" - это шаг навстречу избирателю и что никаких рисков нет, если будет обеспечен контроль со стороны представителей кандидатов и общественности.

Участвовать в контроле за выборами выразило готовность псковское отделение "Ассоциации юристов России". Оно также может взять на себя организацию горячей линии для избирателей.

Политтехнолог Сергей Григорьев в свою очередь отметил, что создание загородных избирательных участков поможет повысить явку.

Источник фото: Правда.ру

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