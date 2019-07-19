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Источник Правда.Ру

В СПЧ призвали МГИК зарегистрировать всех кандидатов, сдавших подписи

Политика » Выборы print

Совет по правам человека при президенте призвал Мосгоризбирком зарегистрировать абсолютно всех кандидатов в депутаты Мосгордумы, которые предоставили нужное количество подписей в свою поддержку.

В СПЧ отметили, что лишь такое решение будет справедливым, поскольку именно избиратели должны определять состав столичного парламента.

На сайте ведомства констатируется, что процесс проверки подписей является закрытым для общественного контроля. СПЧ получает жалобы москвичей, которые утверждают, что их подписи в поддержку наиболее понравившихся им кандидатов совершенно безосновательно признали недействительными или недостоверными.

В заявлении также говорится, что в московском законодательстве есть нормы, которые допускают необоснованные оценки подписей как недостоверных или вовсе исключают оценку из-за претензий к подписным листам.

В СПЧ пояснили, что по этим причинам может быть проигнорировано волеизъявление тысяч местных жителей, которые выразили поддержку кандидатам. Эти законодательные нормы могут быть предметом рассмотрения в Конституционном суде, заключили в ведомстве.

Источник фото: Правда.ру

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Темы кандидаты регистрация мосгоризбирком выборы в мосгордуму
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