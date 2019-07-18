Партия "Коммунисты России" планирует увеличить число депутатов Мосгордумы в случае победы на выборах в столичный парламент. Об этом заявил представителям СМИ председатель ЦК партии, кандидат в депутаты МГД Максим Сурайкин.
По его словам, 150-200 тыс. избирателей на одного депутата - это слишком много. Поэтому в таком огромном городе народных избранников должно быть минимум 100.
Сурайкин добавил, что в настоящее время в Мосгордуме 80% парламентариев работают на общественных началах, то есть увеличение их числа не потребует дополнительных средств из бюджета.
Кроме того, "Коммунисты России" планируют бороться за демократизацию избирательного законодательства, облегчение сбора подписей и расширение полномочий МГД. Сурайкин пояснил, что должен быть депутатский контроль за всеми госзакупками, борьбой с коррупцией, развитием социальных программ.
Сейчас в МГД 45 депутатов.
Источник фото: Правда.ру
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