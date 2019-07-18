Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Систему электронного голосования протестируют вопросом о животных

Политика » Выборы print

23 июня состоится дополнительное тестирование системы электронного голосования. В нем смогут принять участие все, кто зарегистрирован на официальном портале мэра Москвы.

В ходе тестирования будет предложено ответить на вопрос: "Что нужно делать с бездомными собаками и кошками?" Будут следующие варианты ответов: помещать в приюты, стимулировать горожан брать их домой, стерилизовать и отпускать, отлавливать и вывозить из города, разрешить их усыплять или ничего не делать.

Заявку на участие в тесте необходимо подать до 22 июля.

Напомним, при первом тестировании системы произошли сбои, программисты при помощи наблюдателей нашли недочеты и приступили к их исправлению.

Система электронного дистанционного голосования впервые будет применена на выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва в сентябре.

Источник фото: Правда.ру

Читайте также:

Шапошников: электронное голосование состоится в любом случае

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы кошки собака голосование выборы в мосгордуму
Обсудить
Актуальная аналитика
Православие
Реформаторы в реалиях: Сергий Радонежский
Новости Украины
Политолог: Киев ответит "безумными" мерами на распространение российского гражданства
Технологии
Эксперт: НАСА вытеснит "Роскосмос" из пилотируемого обслуживания МКС
Новости Все >
В Литве отметят годовщину неприятия США "советской оккупации"
Власти изучат в третьем чтении правки в закон о шпионском оборудовании
Росстат: половина россиян получают зарплату менее 35 тысяч рублей
Систему электронного голосования протестируют вопросом о животных
Экс-офицер армии Халифа Хафтара рассказал, что маршалу служат "колдуны"
Участки федеральной трассы в Тулуне восстановили военные﻿
Памфилова встретится с независимыми кандидатами в Мосгордуму 23 июня
Instagram перестал показывать количество лайков в семи странах
Жалобу Собяниной на отказ в регистрации на выборах в МГД отклонили
У фанатов "Ювентуса" нашли ракету "земля-воздух"
Последние материалы
Экс-офицер армии Халифа Хафтара рассказал, что маршалу служат "колдуны"
Участки федеральной трассы в Тулуне восстановили военные﻿
Памфилова встретится с независимыми кандидатами в Мосгордуму 23 июня
Реформаторы в реалиях: Сергий Радонежский
Instagram перестал показывать количество лайков в семи странах
Жалобу Собяниной на отказ в регистрации на выборах в МГД отклонили
У фанатов "Ювентуса" нашли ракету "земля-воздух"
Стройфирма подала в суд на Киркорова за долг по ремонту особняка
Чиновника из США уволили из-за любви к творчеству Тупака Шакура
Макрон сообщил Путину, что принимает приглашение на День Победы
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Прибалтика
России не нужны предлагаемые Таллином отношения

Эстония то дает сигнал на улучшение отношений с Россией, то возвращается к русофобии. На самом деле, России не нужны предлагаемые Таллином отношения.

России не нужны предлагаемые Таллином отношения
Мэр Тбилиси обвинил Путина в искажении истории Грузии и призвал к действию
Новости Грузии
Мэр Тбилиси обвинил Путина в искажении истории Грузии и призвал к действию
Правила игры
Владелец платиновой карты отказался летать "Аэрофлотом"
Новости Украины
Глава Генштаба ВСУ: РФ готовит вторжение сразу с четырех направлений
Прибалтика
России не нужны предлагаемые Таллином отношения

Эстония то дает сигнал на улучшение отношений с Россией, то возвращается к русофобии. На самом деле, России не нужны предлагаемые Таллином отношения.

России не нужны предлагаемые Таллином отношения
Валерий Соловей: Россию ждут кардинальные изменения
Политика. Новости и аналитика
Валерий Соловей: Россию ждут кардинальные изменения
Политика. Новости и аналитика
Степан Демура: Россию спасет только внешнее управление
Власть
Вадим Горшенин: Что будет после Путина в 2030 году?
Партии
Жириновский: по всем случаям хищения средств надо возбуждать дела

Все случаи хищения средств должны заканчиваться уголовными делами, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Жириновский: по всем случаям хищения средств надо возбуждать дела
Мэр Тагила вынудил чиновников проехать по городу на инвалидных колясках
Урал
Мэр Тагила вынудил чиновников проехать по городу на инвалидных колясках
Общество
Бойцы Росгвардии могут досматривать телефоны, не представляясь
Общество
"Левада-центр": более 30% россиян допускают массовые забастовки
Любовь Степушова В предложениях Володина по обновлению Конституции нет рационального зерна Любовь Степушова Руслан Веснянко В Верховной раде могут появиться партии-новички Руслан Веснянко Владимир Губарев Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 13 Владимир Губарев
Комментарии
Зеленский: обмен украинских моряков нормализирует диалог с РФ
Степан Демура: Россию спасет только внешнее управление
Зеленский: обмен украинских моряков нормализирует диалог с РФ
Валерий Соловей: Россию ждут кардинальные изменения
Степан Демура: Россию спасет только внешнее управление
Валерий Соловей: Россию ждут кардинальные изменения
Валерий Соловей: Россию ждут кардинальные изменения
Валерий Соловей: Россию ждут кардинальные изменения
Валерий Соловей: Россию ждут кардинальные изменения
Валерий Соловей: Россию ждут кардинальные изменения
Зеленский: обмен украинских моряков нормализирует диалог с РФ
Валерий Соловей: Россию ждут кардинальные изменения
Зеленский: обмен украинских моряков нормализирует диалог с РФ
Эксперт: НАСА вытеснит "Роскосмос" из пилотируемого обслуживания МКС
Степан Демура: Россию спасет только внешнее управление
Степан Демура: Россию спасет только внешнее управление
Бойцы Росгвардии могут досматривать телефоны, не представляясь
Степан Демура: Россию спасет только внешнее управление
Бойцы Росгвардии могут досматривать телефоны, не представляясь
Степан Демура: Россию спасет только внешнее управление
Степан Демура: Россию спасет только внешнее управление
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ