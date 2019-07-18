Систему электронного голосования протестируют вопросом о животных

23 июня состоится дополнительное тестирование системы электронного голосования. В нем смогут принять участие все, кто зарегистрирован на официальном портале мэра Москвы.

В ходе тестирования будет предложено ответить на вопрос: "Что нужно делать с бездомными собаками и кошками?" Будут следующие варианты ответов: помещать в приюты, стимулировать горожан брать их домой, стерилизовать и отпускать, отлавливать и вывозить из города, разрешить их усыплять или ничего не делать.

Заявку на участие в тесте необходимо подать до 22 июля.

Напомним, при первом тестировании системы произошли сбои, программисты при помощи наблюдателей нашли недочеты и приступили к их исправлению.

Система электронного дистанционного голосования впервые будет применена на выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва в сентябре.

Источник фото: Правда.ру

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