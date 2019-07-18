Оппозиция в знак протеста покинула заседание кировского Заксобрания

Сегодня часть депутатов Заксобрания Кировской области в знак протеста покинула пленарное заседание.

Депутаты КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России" предлагали внести в повестку вопрос о поправках в местный закон о соцподдержке семей, имеющих детей. Речь идет о расширении льготной категории граждан, чьи дети не ходят в детский сад. По словам лидера фракции КПРФ Сергея Мамаева, в этих изменениях нуждаются многие люди.

Однако в ходе голосования депутаты оказались в меньшинстве и покинули зал.

Этот поступок прокомментировал председатель ЗС Владимир Быков. По его словам, все законы нужно готовить более качественно, чтобы можно было отстаивать свою позицию.

Он отметил, что от депутатов ждут конструктивных предложений с указанием источников финансирования инициатив. В том, что законопроект не был внесен в повестку, нарушений регламента нет, заключил спикер.

Источник фото: Правда.ру

Читайте также:

Фракция КПРФ в полном составе покинула заседание Заксобрания Забайкалья