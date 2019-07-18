Лидер омского отделения ЛДПР: Жириновский меня не увольнял

Депутат горсовета Омска Алексей Ложкин перестал был главой регионального отделения ЛДПР. Это связано с тем, что несколько дней назад завершился двухлетний срок его полномочий.

Ложкин назвал это стандартной процедурой. Он опроверг слухи о том, что его уволил лидер партии Владимир Жириновский, и добавил, что если его снова выберут, готов продолжать работать.

"То, что меня снял Жириновский, не соответствует действительности", - сказал он журналистам.

Сегодня стало известно, что у отделения партии новый руководитель - один из кандидатов в депутаты Заксобрания на дополнительных выборах Алексей Клепиков. Он был парламентарием в предыдущем созыве, в 2017-м выдвигал свою кандидатуру в мэры. С 2000 года Клепиков работает машинистом электровоза.

Ложкин, несмотря на окончание срока полномочий на посту главы отделения, продолжит заниматься избирательной кампанией ЛДПР в Омской области.

Источник фото: сайт Госдумы

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