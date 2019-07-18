Краевой суд Камчатки не нашёл состава правонарушения в действиях активистов, которые пытались организовать акцию "желтых жилетов".
Производство по административному делу прекращено в отношении депутата фракции "Справедливой России" в краевом Заксобрании Михаила Пучковского и председателя совета отделения партии в Петропавловске-Камчатском Александра Каменюка.
По словам Пучковского, которые приводит сайт "СР", они и ещё несколько жителей столицы региона решили выйти на первомайскую демонстрацию в светоотражающих жилетах в знак недоверия руководству края и несогласия с политикой, проводимой "Единой Россией".
В различных соцсетях были размещены видеоролики с информацией о данной акции. Но она не состоялась, до ее начала участников задержали и доставили в полицию.
Задержания происходили по инициативе центра по противодействию экстремизму ГУ МВД по региону.
18 июля суд принял решение прекратить производство по делу. "Наши суды теперь не потакают власти!" - заявил Пучковский.
Источник фото: Правда.ру
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