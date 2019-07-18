Три незарегистрированных кандидата подали апелляции в Мосгоризбирком

Трое кандидатов в депутаты Мосгордумы, которым было отказано в регистрации, подали жалобы в Мосгоризбирком. Речь идет об Ирине Собяниной, Константине Лисице и Юлии Серебрянской.

Одну из жалоб планируется рассмотреть уже сегодня. Как заявил замглавы Общественной палаты столицы Алексей Венедиктов, рассмотрение будет называться "Собянина против Собянина".

Накануне стало известно, что избиркомы столицы отказались зарегистрировать 57 кандидатов в депутаты МГД. Было зарегистрировано 233: 171 представитель партий и 62 самовыдвиженца. Отказано 18 партийным кандидатам и 39 самовыдвиженцам.

В МГИК отметили, что отказов в регистрации кандидатов на выборах в МГД стало гораздо меньше по сравнению с выборами 2014 года - тогда их было 107.

Источник фото: Правда.ру

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