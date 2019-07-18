"ЕР" приостановит членство астраханских чиновников - фигурантов дел

"Единая Россия" приостановит членство в партии чиновников Астраханской области, которые стали фигурантами уголовных дел после проверок в строительной сфере.

В реготделении заявили, что такое решение будет принято, когда станут известны имена всех фигурантов. После вынесения приговоров они будут исключены из партии.

Ранее сообщалось, что всего возбуждено 43 уголовных дела, к следователям доставили более 20 человек. В итоге задержаны и.о. министра строительства и ЖКХ, один из бывших глав этого ведомства, экс-глава Наримановского района, глава Астраханского сельсовета, а также два бизнесмена.

Накануне замгенпрокурора Андрей Кикоть заявил, что злоупотребления чиновников и халатность подрядчиков привели к проблемам с переселением из аварийного жилья. Он добавил, что вся система работы, связанная с расселением аварийного фонда и капремонтом, будет изменена, а все виновные - привлечены к ответственности.

Источник фото: Правда.ру

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