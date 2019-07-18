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Источник Правда.Ру

Жириновский предлагает запретить коммунистические партии

Политика print

Владимир Жириновский предлагает запретить все коммунистические партии, причем не только в России, но и во всем мире.

По словам лидера ЛДПР, эту страницу истории пора закрыть. "Называйтесь социал-демократами или социалистами. Но никаких компартий", - написал он в одной из соцсетей.

Политик заявил, что в России не должно быть памятников Ленину, который совершил "столько злодеяний". Он предлагает на Красной площади в Москве оставить Мавзолей, а тело Ленина захоронить.

Кроме того, добавил депутат, надо переименовать все объекты, названные в честь "террористов, бандитов и смутьянов", и вернуть таким городам, как Ульяновск, их исторические названия. В России не должно быть ни улицы Декабристов, ни станции метро "Войковская", подчеркнул он.

При этом Жириновский призвал не приравнивать коммунизм к нацизму. По его словам, это разные идеологии: коммунисты за бедных без национальной принадлежности, а нацисты защищают только интересы своей нации, объявляя врагами другие народы.

Источник фото: сайт ЛДПР

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Темы лдпр коммунизм владимир жириновский
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