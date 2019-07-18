Вика Цыганова подала документы для участия в выборах в Госдуму

Певица Вика Цыганова подала документы для участия в выборах депутата Госдумы в Хабаровском крае. Она идет на них от "Единой России".

Напомним, в начале июля генсовет партии утвердил кандидатуры на довыборы в ГД по четырем одномандатным округам. Так, кандидатом в Свердловской области по округу N174 стал биатлонист Антон Шипулин. В Хабаровском крае предварительное голосование выиграла Цыганова.

Дополнительные выборы в Госдуму в Хабаровском крае пройдут по Комсомольскому округу N70, по которому ранее был избран депутатом кандидат от ЛДПР Сергей Фургал. В прошлом году от выиграл выборы губернатора и сложил полномочия.

В единый день голосования в регионе состоятся также выборы депутатов краевой законодательной думы, гордум Хабаровска и Комсомольска, мэра Комсомольска-на-Амуре и др.

Источник фото: Википедия

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