В правительстве Дагестана произойдут кадровые перестановки

В ближайшее время в правительстве Дагестана произойдут кадровые перестановки. Будут назначены новые руководители министерства сельского хозяйства и продовольствия, а также комитета по лесному хозяйству.

Глава республики Владимир Васильев заявил, что чиновник, который станет министром сельского хозяйства, прошел конкурс "Мой Дагестан", руководил управлением сельского хозяйства и хорошо зарекомендовал себя на этом посту.

Предложил назначить министром именно этого человека нынешний глава ведомства, зампред правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Что касается комитета по лесному хозяйству, его возглавит один из руководителей лесхоза Московской области.

По словам Васильева, будет и еще одно назначение, но какое именно, он не уточнил, так как кандидат на должность попросил время на ее изучение. О каком ведомстве идет речь, станет известно только на следующей неделе.

Источник фото: сайт главы Дагестана

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