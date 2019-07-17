Предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина о внесении поправок в Конституцию продуктивны и перспективны, заявил лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.
Ранее Володин отметил, что базовые положения Конституции незыблемы, но иногда в нее необходимо вносить точечные корректировки. Он также предложил предоставить Госдуме возможность участвовать в формировании кабмина.
Миронов отметил, что поднятые темы являются актуальными и нуждаются в более детальном обсуждении. Он выразил уверенность, что политические силы, представленные в парламенте, способны принимать более активное участие в формировании правительства.
О поддержке инициатив Володина заявил и первый зампред фракции "СР" Михаил Емельянов. Он отметил, что Конституция действительно нуждается в изменении, но по сути пора принимать новую.
Источник фото: Правда.ру
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