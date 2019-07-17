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Источник Правда.Ру

Программисты могут протестировать систему электронного голосования

Политика » Выборы print

Система электронного голосования, которая будет использована в сентябре на выборах в Мосгордуму, пройдет "народное" тестирование.

Принять в нем участие с сегодняшнего дня могут абсолютно все  желающие программисты и специалисты по информационной безопасности.

В пресс-службе мэра города сообщили, что обнародован документ с 5 сценариями тестирования, воспроизводящими все основные риски в процессе голосования. Так, можно попробовать обойти защиту реестров избирателей путем внесения туда сгенерированных избирателей, вбросить электронные бюллетени и т.д.

"Народное" тестирование позволит выявить все уязвимые места системы. Например, хакерам предложено проверить защиту серверов от DDoS-атак.

На взлом зашифрованных анонимизированных голосов отведено всего 12 часов, так как  именно столько будет осенью длиться реальное голосование. Затем шифр изменится, и будет дан старт следующей попытке.

Источник фото: сайт Госдумы

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Темы хакеры голосование выборы в мосгордуму
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