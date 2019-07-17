Система электронного голосования, которая будет использована в сентябре на выборах в Мосгордуму, пройдет "народное" тестирование.
Принять в нем участие с сегодняшнего дня могут абсолютно все желающие программисты и специалисты по информационной безопасности.
В пресс-службе мэра города сообщили, что обнародован документ с 5 сценариями тестирования, воспроизводящими все основные риски в процессе голосования. Так, можно попробовать обойти защиту реестров избирателей путем внесения туда сгенерированных избирателей, вбросить электронные бюллетени и т.д.
"Народное" тестирование позволит выявить все уязвимые места системы. Например, хакерам предложено проверить защиту серверов от DDoS-атак.
На взлом зашифрованных анонимизированных голосов отведено всего 12 часов, так как именно столько будет осенью длиться реальное голосование. Затем шифр изменится, и будет дан старт следующей попытке.
Источник фото: сайт Госдумы
Читайте также:
При тестировании электронного голосования произошли сбои
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Эстония то дает сигнал на улучшение отношений с Россией, то возвращается к русофобии. На самом деле, России не нужны предлагаемые Таллином отношения.
Эстония то дает сигнал на улучшение отношений с Россией, то возвращается к русофобии. На самом деле, России не нужны предлагаемые Таллином отношения.
Все случаи хищения средств должны заканчиваться уголовными делами, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.