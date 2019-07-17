Полпредство президента в ДФО переедет во Владивосток из Хабаровска в первом квартале следующего года. Об этом заявил его глава, вице-премьер Юрий Трутнев.
По его словам, процесс затягивается из-за подготовки к Восточному экономическому форуму и визитов различных иностранных делегаций.
Напомним, российский лидер Владимир Путин в конце 2018-го подписал указ о переносе столицы округа во Владивосток. Трутнев тогда поручил полпредству переехать в течение года.
Он отметил, что отставание от графика - это, конечно, неправильно. Деньги на переезд выделены, помещение в Хабаровске будет продано, так что бюджет "скорее будет в плюсе". Переезд планирует завершить в самом начале 2020 года, заверил полпред.
ВЭФ состоится 4-6 сентября.
Источник фото: сайт правительства РФ
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