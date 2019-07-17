В Кремле ознакомились со статьей спикера Госдумы Вячеслава Володина, который предложил внести изменения в Конституцию РФ. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, статья в "Парламентской газете" получила широкий резонанс, инициатива Володина является темой для дискуссии.
В своей статье спикер отметил, что базовые положения Конституции незыблемы, но иногда в нее необходимо вносить точечные корректировки. Он также предложил предоставить Госдуме возможность участвовать в формировании кабмина.
Председатель Совета при президенте по правам человека Михаил Федотов в свою очередь призвал научиться жить по действующей Конституции.
"Пока не завершим решение всех задач, которые там сформулированы, нельзя менять учебник", - сказал он.
Источник фото: Facebook
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