Милонов предложил россиянам без горячей воды мыться в банях бесплатно

Депутат Государственной думы Российской Федерации Виталий Милонов предложил сделать общественные бани бесплатными для тех, у кого дома отключили горячую воду.

С таким предложением депутат обратился к главе Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимиру Якушеву.

В своем обращении Виталий Милонов указал на то, что на сегодняшний день власть пока так и не предложила россиянам никакой альтернативы при отключении водоснабжения. Бесплатные бани для тех, у кого нет горячей виды, могли бы решить проблему, убежден депутат.

Местные ЖЭКи, поясняет Милонов, могли бы выдавать гражданам Российской Федерации справку о том, что у тех отключили горячую воду. На основании этой справки, указывает новатор, общественные бани пускали бы россиян мыться бесплатно.

Депутат Госдумы РФ предложил сделать первым городом, где внедрят такую практику, Санкт-Петербург.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Виталий Милонов считает участников и ведущих ток-шоу "Дом-2" рептилоидами.

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