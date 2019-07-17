Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров поделился своим видением ситуации с китайской угрозой для Сибири и Дальнего Востока.
Глава МИД РФ сделал это в интервью изданию "Аргументы и факты".
Корреспондент поинтересовался у Сергея Лаврова, могут ли в ближайшем будущем Сибирь и Дальний Восток стать китайскими. На сегодняшний день, напомнил он, в регионах проживают порядка 12 миллионов граждан Китайской народной республики.
Лавров в ответ заявил, что "достоверность этой цифры вызывает большие сомнения, а связанные с ней страхи явно преувеличены". На самом деле, убежден глава Министерства иностранных дел Российской Федерации, так называемая "китайская угроза" — это миф, который призван помешать развитию отношений Москвы и Пекина.
Сергей Лавров указал, что пограничный вопрос страны "давно и окончательно урегулировали", а какие бы то ни было территориальные претензии у обеих сторон друг к другу отсутствуют.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что глава МИД РФ Сергей Лавров пояснил, почему Москва прощает долги постсоветским республикам.
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