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Лавров: "китайская угроза" дли Сибири и Дальнего Востока - миф

Политика » Власть print

Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров поделился своим видением ситуации с китайской угрозой для Сибири и Дальнего Востока.

Глава МИД РФ сделал это в интервью изданию "Аргументы и факты".

Корреспондент поинтересовался у Сергея Лаврова, могут ли в ближайшем будущем Сибирь и Дальний Восток стать китайскими. На сегодняшний день, напомнил он, в регионах проживают порядка 12 миллионов граждан Китайской народной республики.

Лавров в ответ заявил, что "достоверность этой цифры вызывает большие сомнения, а связанные с ней страхи явно преувеличены". На самом деле, убежден глава Министерства иностранных дел Российской Федерации, так называемая "китайская угроза" — это миф, который призван помешать развитию отношений Москвы и Пекина.

Сергей Лавров указал, что пограничный вопрос страны "давно и окончательно урегулировали", а какие бы то ни было территориальные претензии у обеих сторон друг к другу отсутствуют.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что глава МИД РФ Сергей Лавров пояснил, почему Москва прощает долги постсоветским республикам.

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Темы китай лавров сибирь экономика дальний восток
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