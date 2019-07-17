Дума Комсомольска-на-Амуре приняла отставку главы города

Дума Комсомольска-на-Амуре сегодня приняла досрочную отставку главы города Андрея Климова. Заявление об увольнении чиновник написал сам.

Депутаты приняли решение единогласно. В среду у Климова последний рабочий день. Обязанности руководителя администрации будет исполнять первый замглавы города Евгений Коршиков.

Полномочия Климова должны были закончиться в сентябре. В единый день голосования состоятся выборы нового мэра, он свою кандидатуру не выдвигал. На данный пост претендуют 20 человек.

Единоросс Климов подает в отставку уже второй раз. Осенью прошлого года Вячеслав Шпорт, который тогда был губернатором Хабаровского края, рекомендовал ему уволиться из-за невыполнения плана комплексного развития города. Климов написал заявление, но потом оно было отозвано.

Подвергал мэра критике и следующий губернатор Сергей Фургал, однако он решил оставить его на посту, чтобы в городе не было безвластия.

Источник фото: сайт администрации Комсомольска-на-Амуре

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