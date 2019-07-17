Пранкеру Владимиру Кузнецову, известному как Вован, отказали в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы. Он намерен оспорить данное решение в ЦИК и суде.
Документы Кузнецов подал еще в середине июня, однако о выдвижении объявил позже, так как не был уверен, что ему удастся собрать подписи в свою поддержку. Его коллега Алексей Столяров (Лексус) отмечал, что они постоянно получают просьбы о помощи от людей и решили влиять на политику, находясь внутри системы.
По словам Вована, у него обнаружили 25% брака в сданных подписях избирателей. Принятое в отношении него решение он назвал ангажированным.
Накануне глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что комиссия тщательно рассмотрит жалобы и будет способствовать восстановлению прав кандидатов в Мосгордуму, если будут выявлены нарушения в отказе в регистрации. Она напомнила, что кандидаты вправе обжаловать решения сначала окружных комиссий, а затем Мосгоризбиркома как в суде, так и в ЦИК.
Источник фото: Правда.ру
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