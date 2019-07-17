Костин: власть давно не боится уличных акций

Уличные акции, которые устраивают желающие стать депутатами Мосгордумы, обречены на неудачу, считает глава Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин. Он назвал их отвлечением на эффектные, но бесполезные действия.

По словам Костина, власть давно уже не боится уличных акций и не идет из-за них на уступки. Выходящие на митинги активисты отыгрывают стандартный сценарий с провокацией полиции, чтобы получить "картинку и заголовки" о каком-то числе задержанных, отметил он.

"В прошлое воскресенье стремление выполнить этот сценарий носило настолько нарочито демонстративно сатирический характер, что в этом сегменте политического театра становится окончательно скучно от предсказуемости", — подчеркнул эксперт в статье, опубликованной в издании "Московский комсомолец".

Он отметил, что в жертву медийности протестующие принесли здравый смысл и политический расчет. Если рассуждать трезво, кандидаты в депутаты должны были сосредоточить силы на борьбе за подписи в Мосгоризбиркоме и в судах, а они усложнили свое положение процессуальными обременениями, связанными с административной ответственностью.

"Конечно, общественное давление — это прекрасное дополнение, десерт, когда есть основное блюдо — хорошо подготовленная жалоба на действия окружной комиссии. Героям последних дней надо доказать качество нескольких сотен забракованных подписей, а это крайне трудоемкая работа юристов, волонтеров и самих кандидатов, мало совместимая с времяпрепровождением в пикетах на свежем воздухе, теле-радиостудиях и других приятных местах", — считает Костин.

Кроме того, добавил он, даже если кто-то из спорных гражданских активистов чудом выиграет выборы, численность их в Мосгордуме будет настолько мала, что претендовать на какое-то влияние в парламенте они не смогут, как и не смогут внести реальные изменения в политическую жизнь столицы.

Источник фото: Правда. ру

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