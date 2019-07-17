"Яблоко" пожаловалось на отказ в регистрации кандидатов в Мосгордуму

"Яблоко" пожаловалось в Мосгоризбирком на отказ зарегистрировать своих кандидатов на выборах в столичный парламент. В партии заявили, что окружные комиссии допустили множество грубых ошибок при проверке подписей.

В жалобе указывается, что они проигнорировали рекомендации ЦИК по приему и проверке подписей, согласно которым любые выявленные сомнения должны трактоваться в пользу кандидата.

По этим причинам партия просит отменить решения по Сергею Митрохину, Андрею Бабушкину, Кириллу Гончарову, Елене Русаковой, Анастасии Брюхановой. Трое из восьми кандидатов от "Яблоко" были зарегистрированы: Евгений Бунимович, Дарья Беседина и Максим Круглов.

В заявлении на сайте политической силы говорится, что подписи, собранные в поддержку пяти кандидатов, не прошли проверку, в частности, из-за опечаток в именах, отчествах, фамилиях или адресах. Их допускали проверяющие, когда вводили данные в базы.

Зампредседателя партии "Яблоко" Николай Рыбаков сказал, что проверка подписей наглядно продемонстрировала "абсурдность этой процедуры".

Источник фото: Правда.ру

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