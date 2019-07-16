"ЕР" выделила врио главы Башкирии 50 млн рублей на выборы

"Единая Россия" перечислила 50 млн рублей в избирательный фонд врио главы Башкирии Радия Хабирова, который участвует от партии власти в борьбе за кресло руководителя региона.

В фонды других кандидатов денег поступило гораздо меньше. По данным регионального ЦИК, фонд кандидата от ЛДПР Ивана Сухарева - чуть более 2 млн рублей, из которых 500 тыс. рублей - его личные средства. Рафис Кадыров ("Патриоты России") внес собственные 1,9 млн рублей.

Выборы руководителя региона пройдут 8 сентября. Хабиров ранее заявил, что не намерен участвовать в дебатах кандидатов. По его словам, за несколько минут дебатов узнать больше о человеке просто невозможно. Хабиров добавил, что он общается с населением в любых местах и в любое время.

В свою очередь руководитель администрации Хабирова Александр Сидякин пообещал, что в республике состоятся "самые чистые выборы, которые помнит действующий политический истеблишмент".

Источник фото: официальный сайт врио главы Башкирии

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