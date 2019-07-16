Сергею "Пауку" Троицкому отказали в регистрации на выборы в МГД

Музыканту Сергею "Пауку" Троицкому отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму. Такое решение принял сегодня окружной избирком.

Ранее стало известно, что из-за превышения брака в подписных листах в регистрации отказано также главе Красносельского округа столицы Илье Яшину.

Из-за большого числа недействительных подписей такое же решение принято в отношении экс-футболиста сборной нашей страны Дмитрия Булыкина. Не прошел регистрацию и директор ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" Алексей Ретеюм.

Зампред Общественной палаты столицы Алексей Венедиктов ранее говорил РИА Новости, что всем самовыдвиженцам в МГД по 43-му округу, в том числе актеру Андрею Соколову, Троицкому, кандидату от "Яблока" Сергею Митрохину, скорее всего, откажут в регистрации.

Он выразил предположение, что в избирательном списке окажутся только представители политических сил, не собиравшие подписи. Речь идет о КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России".

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