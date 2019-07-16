Навальный и К идут в МГД при помощи политтехнологий из 90-х

Блогер Алексей Навальный в предвыборной кампании на выборах в Москве использовал методы, применяемые в не столь далеких 90-х. Журналисты "Федерального агентства новостей" опубликовали новый спецрепортаж, где разъяснили, как работают схемы, применяемые главой ФБК.

Методы, используемые Навальным и его командой, находятся за гранью добра и зла. В России 90-х фактически не было законов, поэтому бандиты держали страну в своих руках. Впечатленный криминальной романтикой Алексей Навальный почерпнул лучшие способы ведения псевдополитической борьбы — массовые подделки документов, использование "мертвых душ", подкупы.

Научившись вести грязную игру, лидер ФБК решил занять позицию в тени. Своих кукол — актеров на предстоящих выборах в МГД, он лично представил, не стесняясь превозносить малоизвестных кандидатов. После чего отбыл за рубеж.

Кандидаты в депутаты от ФБК Илья Яшин, Иван Жданов, Любовь Соболь, Константин Янукаускас и Владимир Милов стали достойными представителями своего хозяина и в последствии многократно "засветились" во всевозможных скандалах в рамках предвыборной кампании.

Сам Навальный, устав от московской суеты, судя по всему, решил руководить своими марионетками из жарких стран и фешенебельных курортов. Его шикарный отдых в Сорренто россияне еще долго не забудут. Он может себе позволить отдыхать на широкую ногу, ведь на счета его фонда беспрерывно поступают пожертвования от неравнодушных жителей РФ и переводы в криптовалюте, которые постоянно растрачиваются. Особенность в том, что биткоины не признаны в России валютой, поэтому их движение почти невозможно отследить. Этой прорехой в законодательстве глава ФБК пользуется с лихвой, обналичивая миллионы рублей, буквально соря деньгами на различных курортах.

Кажется, что скромной жизнью, так страстно пропагандируемой Навальным, здесь и не пахнет. Однако удивляться не приходится, ведь лицемерие — одна из его главных отличительных особенностей.