Депутаты приняли отставку главы Ленинского района Крыма

Депутаты Ленинского районного совета Крыма сегодня проголосовали за отставку главы администрации Светланы Ивановой. Решение принято единогласно.

Исполнять обязанности будет замглавы администрации, главный архитектор района Екатерина Юровских.

Ранее стало известно, что глава Крыма Сергей Аксенов выразил недоверие Ивановой после проверки комитета по противодействию коррупции. Она написала заявление об увольнении.

Подробности проверки не сообщаются, Аксенов лишь выразил надежду, что правоохранители и суд в этом деле разберутся. Он добавил, что наказания за коррупционное преступление не удастся избежать никому из чиновников.

Ленинский район - самый большой по площади в Крыму, Иванова возглавляла его с осени 2017-го.

Источник фото: сайт Ленинского района Крыма

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