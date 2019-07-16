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Источник Правда.Ру

Участники митинга в Великом Новгороде потребовали отставки губернатора

Политика print

В Великом Новгороде состоялся митинг в поддержку уволенных врачей лор-отделения детской областной больницы, а также против оптимизации здравоохранения. Организовала его партия "Яблоко".

Участники акции потребовали создать медикам нормальные условия работы, а также отправить в отставку губернатора Андрея Никитина и регионального министра здравоохранения Антонину Саволюк "за нарушение прав граждан на охрану здоровья", сообщается на сайте партии.

Глава реготделения "Яблока" Анна Черепанова заявила, что вопросы, вынесенные на митинг, являются политическими. "Если власть не идет на уступки, мы ее меняем", - сказал она.

Черепанова добавила, что написано множество обращений в Минздрав, прокуратуру, митинг это уже не первый. Его участники дали Никитину срок до 20 июля, что восстановить на работе уволенных врачей.

Источник фото: Правда.ру

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Темы митинги партия яблоко здравоохранение новгородская область
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