Жириновский пристыдил депутатов за возвращение курилок в аэропорты

Владимир Жириновский заявил, что депутатам Госдумы, которые поддерживают законопроект о возвращении курительных комнат в аэропорты, через несколько лет будет за это стыдно.

Сегодня документ, внесенный единороссом Сергеем Боярским, был принят в первом чтении. Он гласит, что аэропорты смогут оборудовать изолированные помещения для курения с системой вентиляции.

Организовывать их можно будет в зонах для нахождения зарегистрированных на рейс пассажиров, а также для тех, кто следует транзитом.

Лидер ЛДПР сказал, что партия не поддерживает инициативы, ослабляющие борьбу с курением. Табак он назвал более опасным для здоровья, чем алкоголь, а курильщиков - самоубийцами.

Табак - это яд в чистом виде, констатировал политик и добавил, что никакой природной необходимости в его употреблении у людей нет.

Источник фото: сайт ЛДПР

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