Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров представил в избирком кандидатов в Совфед.
Речь идет о председателе облдумы Николае Семисотове, директоре по производству алюминиевого завода Артеме Фоминых и председателе реготделения Паралимпийского комитета Любови Васильевой.
Если Бочаров выиграет выборы главы области, один из них будет представлять регион на федеральном уровне. В данный момент сенатором от него является Елена Попова, срок полномочий которой истекает в сентябре.
Добавим, сегодня Бочаров первым сдал документы для регистрации на выборах. Он идет на них от "Единой России". У остальных претендентов на кресло губернатора есть время до 24 июля включительно.
Кроме Бочарова, намерение стать главой региона выразили, в частности, Алексей Буров от КПРФ, Владимир Рублев от ЛДПР, Дмитрий Любитенко от "Яблока" и др.
Источник фото: сайт "Единой России"
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