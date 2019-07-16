Владимир Жириновский заявил, что для решения актуальный в нашей стране проблемы мигрантов давно уже необходимо ввести ограничения для их въезда и по стране в целом, и для конкретных регионов.
В одной из соцсетей он призвал не утверждать, что русские не желают трудиться на многих работах. По словам лидера ЛДПР, если, например, Москве дворнику готовы платить 50 тысяч, а платят 15 - надо убрать мигранта за 15 и взять "нашего за 50" и еще даже предоставить ему жилье.
Политик выразил уверенность, что средства на повышение зарплат есть, просто руководители на местном уровне должны тратить их не на премии чиновникам, а на достойную оплату труда граждан РФ.
При этом, добавил Жириновский, не нужно совсем отказываться от сотрудничества со странами, жители которых едут работать в Россию. Если выгодно закупать у них различные товары, они будут производить их у себя на родине, в итоге проблема мигрантов для РФ станет менее острой, заключил он.
Источник фото: сайт ЛДПР
Читайте также:
Парковки, мигранты и пробки названы главными проблемами Москвы - "Левада-Центр"
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Эстония то дает сигнал на улучшение отношений с Россией, то возвращается к русофобии. На самом деле, России не нужны предлагаемые Таллином отношения.
Эстония то дает сигнал на улучшение отношений с Россией, то возвращается к русофобии. На самом деле, России не нужны предлагаемые Таллином отношения.
12 июля Русская Православная Церковь праздновала память святых первоверховных апостолов Петра и Павла. А 13 июля - день, отмеченный в православном календаре как Собор святых славных и всехвальных 12 Апостолов Христовых. Мы воздаем почитание двенадцати первым ученикам Христа, среди которых был и и Петр. А вот Павел в число этой дюжины не входил.