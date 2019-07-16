Жириновский: решение проблемы мигрантов - достойно платить русским

Владимир Жириновский заявил, что для решения актуальный в нашей стране проблемы мигрантов давно уже необходимо ввести ограничения для их въезда и по стране в целом, и для конкретных регионов.

В одной из соцсетей он призвал не утверждать, что русские не желают трудиться на многих работах. По словам лидера ЛДПР, если, например, Москве дворнику готовы платить 50 тысяч, а платят 15 - надо убрать мигранта за 15 и взять "нашего за 50" и еще даже предоставить ему жилье.

Политик выразил уверенность, что средства на повышение зарплат есть, просто руководители на местном уровне должны тратить их не на премии чиновникам, а на достойную оплату труда граждан РФ.

При этом, добавил Жириновский, не нужно совсем отказываться от сотрудничества со странами, жители которых едут работать в Россию. Если выгодно закупать у них различные товары, они будут производить их у себя на родине, в итоге проблема мигрантов для РФ станет менее острой, заключил он.

Источник фото: сайт ЛДПР

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