Кадыров стал лидером рейтинга политической устойчивости губернаторов

Глава Чечни - самый политически устойчивый губернатор нашей страны. Этот факт отмечается в рейтинге "Госсовет 2.0" холдинга "Минченко консалтинг".

При его составлении, в частности, были учтены большие проекты субъектов РФ и качество политического менеджмента. Конфликты и громкие уголовные дела ухудшали показатели.

Кроме Кадырова высокие позиции также у мэра Москвы Сергея Собянина, главы Ямало-Ненецкого округа Дмитрия Артюхова и тульского губернатора Алексея Дюмина.

Главам регионов, которые попали в "красную зону", грозят отставки, отметили в холдинге. Речь идет, например, об Александре Дрозденко (Ленинградская обл.), Вениамине Кондратьеве (Краснодарский край), Сергее Левченко (Иркутская область) и др.

Напомним, в начале текущего месяца Кадыров занял второе место в рейтинге цитируемости блогеров. На первой строчке оказался Собянин.

Источник фото: "ВКонтакте"

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