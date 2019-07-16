Глава Чечни - самый политически устойчивый губернатор нашей страны. Этот факт отмечается в рейтинге "Госсовет 2.0" холдинга "Минченко консалтинг".
При его составлении, в частности, были учтены большие проекты субъектов РФ и качество политического менеджмента. Конфликты и громкие уголовные дела ухудшали показатели.
Кроме Кадырова высокие позиции также у мэра Москвы Сергея Собянина, главы Ямало-Ненецкого округа Дмитрия Артюхова и тульского губернатора Алексея Дюмина.
Главам регионов, которые попали в "красную зону", грозят отставки, отметили в холдинге. Речь идет, например, об Александре Дрозденко (Ленинградская обл.), Вениамине Кондратьеве (Краснодарский край), Сергее Левченко (Иркутская область) и др.
Напомним, в начале текущего месяца Кадыров занял второе место в рейтинге цитируемости блогеров. На первой строчке оказался Собянин.
Источник фото: "ВКонтакте"
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Эстония то дает сигнал на улучшение отношений с Россией, то возвращается к русофобии. На самом деле, России не нужны предлагаемые Таллином отношения.
12 июля Русская Православная Церковь праздновала память святых первоверховных апостолов Петра и Павла. А 13 июля - день, отмеченный в православном календаре как Собор святых славных и всехвальных 12 Апостолов Христовых. Мы воздаем почитание двенадцати первым ученикам Христа, среди которых был и и Петр. А вот Павел в число этой дюжины не входил.