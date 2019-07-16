Глава Крыма Сергей Аксенов выразил недоверие руководителю администрации Ленинского района Светлане Ивановой после проверки комитета по противодействию коррупции.
Как он сообщил в Facebook, чиновница уже подала заявление об отставке.
Аксенов разил уверенность в том, что правоохранительные и судебные органы разберутся в данном деле. Его детали он уточнять не стал.
Районный совет рассмотрит вопрос об отставке Ивановой уже сегодня. И.о. главы района будет Екатерина Юровских.Глава РК особо подчеркнул, что абсолютно каждый чиновник должен четко понимать, что борьба с коррупцией - это очень важная часть госполитики, и никто не должен думать, что наказания удастся избежать.
По словам Аксенова, в регионе будет ужесточаться контроль за всеми чиновниками. За 5 лет за коррупцию уже задержаны десятки должностных лиц, многим суд назначил реальные сроки лишения свободы.
Источник фото: сайт главы Крыма
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