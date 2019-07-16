27 кандидатам в Мосгордуму отказано в регистрации

Избиркомы отказали в регистрации 27 кандидатам в депутаты Мосгордумы, 216 человек зарегистрированы.

25 окружных избирательных комиссий столицы закончили работу. Еще 20 сегодня рассмотрят документы 47 человек. Те, кому отказали в регистрации, могут подать жалобу в Мосгоризбирком или иск в суд.

Всего в депутаты МГД было выдвинуто 426 человек, необходимые для регистрации документы представили гораздо меньше - 294. Сняли свою кандидатуру и утратили статус кандидата 136 человек.

В регистрации отказывали за превышение числа забракованных подписей и за их непредоставление. Накануне стало известно, что по первой причине избирком 45-го избирательного округа отказал в регистрации главе муниципального округа Красносельский Илье Яшину.

Окончательные данные о решении комиссий будут обнародованы в СМИ в среду, 17 июля.

Источник фото: сайт правительства Москвы

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