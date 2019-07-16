Избиркомы отказали в регистрации 27 кандидатам в депутаты Мосгордумы, 216 человек зарегистрированы.
25 окружных избирательных комиссий столицы закончили работу. Еще 20 сегодня рассмотрят документы 47 человек. Те, кому отказали в регистрации, могут подать жалобу в Мосгоризбирком или иск в суд.
Всего в депутаты МГД было выдвинуто 426 человек, необходимые для регистрации документы представили гораздо меньше - 294. Сняли свою кандидатуру и утратили статус кандидата 136 человек.
В регистрации отказывали за превышение числа забракованных подписей и за их непредоставление. Накануне стало известно, что по первой причине избирком 45-го избирательного округа отказал в регистрации главе муниципального округа Красносельский Илье Яшину.
Окончательные данные о решении комиссий будут обнародованы в СМИ в среду, 17 июля.
Источник фото: сайт правительства Москвы
Читайте также:
Московские оппозиционеры намерены требовать встречи с главой ЦИК
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Эстония то дает сигнал на улучшение отношений с Россией, то возвращается к русофобии. На самом деле, России не нужны предлагаемые Таллином отношения.
Эстония то дает сигнал на улучшение отношений с Россией, то возвращается к русофобии. На самом деле, России не нужны предлагаемые Таллином отношения.
12 июля Русская Православная Церковь праздновала память святых первоверховных апостолов Петра и Павла. А 13 июля - день, отмеченный в православном календаре как Собор святых славных и всехвальных 12 Апостолов Христовых. Мы воздаем почитание двенадцати первым ученикам Христа, среди которых был и и Петр. А вот Павел в число этой дюжины не входил.