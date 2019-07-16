Глава Калмыкии Бату Хасиков получил низшую оценку за эффективный политический менеджмент, по оценке консалтинговой компании "Минченко консалтинг". Следующим в списке идет губернатор Алтая Олег Хорохордин.
Также политологи включили в список слабо отлаженных политических команд окружение Игоря Артамонова (Липецкая область), Александра Беглова (Санкт-Петербург), Казбека Кокова (Кабардино-Балкария) и Валерия Лимаренко (Сахалинская область).
Политолог Евгений Минченко пояснил причину низкого политического рейтинга главы Алтая и Калмыкии. По его словам, Хорохордин и Хасиков просто еще не успели проявить себя среди других врио. Хасикову не хватает управленческого опыта для выстраивания эффективного алгоритма работы, а Хорохордин должен справиться с проблемами коммуникации с населением, - считает Минченко.
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