Либералы используют главу Мосгоризбиркома для "политической аферы"

Сегодня в столице проходит встреча главы московского избиркома Валентина Горбунова с кандидатами в МГД, представляющими так называемую оппозицию. Накануне в эфире "Эха Москвы" он сообщил о своей готовности встретиться и пообщаться лично с каждым из кандидатов, кто не согласен с результатами проверки собранных подписей.

На это предложение откликнулись многие кандидаты, в том числе и оппозиционеры, а именно Дмитрий Гудков, Илья Яшин, Любовь Соболь и другие. Следует подчеркнуть, что назначенная встреча не означает принятие однозначного компромисса, а учитывая скандальную репутацию сторонников Навального, можно предположить, что они используют её как толчок к очередному митингу и провокации.

Так называемые независимые кандидаты ещё вчера на несогласованном митинге требовали встречи с Горбуновым. Толпа протестующих, собравшихся у здания избиркома, скандировала бранные кричалки и призывала выйти главу ведомства из здания. Вполне необычное требование, если учитывать тот факт, что воскресенье у работников избирательной комиссии считается выходным днём. Видимо, организаторы акции решили, что данный факт пойдет только на пользу и разгорячит пришедших граждан. Для этого в толпе была распространена версия о спрятавшемся в здании Горбунове.

Данная акция была выгодна лишь для одной стороны, стороны организаторов, постоянно провоцирующих активистов к новым нарушениям правопорядка. Они прекрасно понимали, что в здании никого нет, да и если бы был — неважно, ведь цель заключалась совсем в другом, а именно, в создании очередной провокации. Любовь Соболь, понимая, что ничего не сможет не добиться, пошла на крайние меры и сообщила всем собравшимся о начале голодовки. При этом она призывала всех кто "может продержаться на ногах" поддержать её в этом не легком провокационном ремесле.

Работники правоохранительных органов пресекли попытку разбить палаточный лагерь у здания избирательной комиссии. При поддержке Росгвардии полицейские разогнали митингующих, а Соболь задержали.

Валентин Горбунов был крайне удивлен поведением митингующей народной массы. Он назвал этот бунт "не демократий, а анархией", предложив зачинщикам прийти в рабочее время для обсуждения сложившейся ситуации. Но кандидаты восприняли это будто безусловную победу, а не обычный диалог. Можно с уверенностью сказать, каким бы не был результат разговора — они снова все переиначат ради пиара.

Оппозиционеров не интересует компромисс, а встреча с Горбуновым будет использована в качестве рычага для нагнетания и без того сложной обстановки. Да и отработку нужной картинки для западных кураторов никто не отменял. Что поделать, приходится отрабатывать деньги спонсоров, в интересах которых либералы и устроили этот цирк.