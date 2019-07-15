Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Либералы используют главу Мосгоризбиркома для "политической аферы"

Политика print

Сегодня в столице проходит встреча главы московского избиркома Валентина Горбунова с кандидатами в МГД, представляющими так называемую оппозицию. Накануне в эфире "Эха Москвы" он сообщил о своей готовности встретиться и пообщаться лично с каждым из кандидатов, кто не согласен с результатами проверки собранных подписей.

На это предложение откликнулись многие кандидаты, в том числе и оппозиционеры, а именно Дмитрий Гудков, Илья Яшин, Любовь Соболь и другие. Следует подчеркнуть, что назначенная встреча не означает принятие однозначного компромисса, а учитывая скандальную репутацию сторонников Навального, можно предположить, что они используют её как толчок к очередному митингу и провокации.

Так называемые независимые кандидаты ещё вчера на несогласованном митинге требовали встречи с Горбуновым. Толпа протестующих, собравшихся у здания избиркома, скандировала бранные кричалки и призывала выйти главу ведомства из здания. Вполне необычное требование, если учитывать тот факт, что воскресенье у работников избирательной комиссии считается выходным днём. Видимо, организаторы акции решили, что данный факт пойдет только на пользу и разгорячит пришедших граждан. Для этого в толпе была распространена версия о спрятавшемся в здании Горбунове.

Данная акция была выгодна лишь для одной стороны, стороны организаторов, постоянно провоцирующих активистов к новым нарушениям правопорядка. Они прекрасно понимали, что в здании никого нет, да и если бы был — неважно, ведь цель заключалась совсем в другом, а именно, в создании очередной провокации. Любовь Соболь, понимая, что ничего не сможет не добиться, пошла на крайние меры и сообщила всем собравшимся о начале голодовки. При этом она призывала всех кто "может продержаться на ногах" поддержать её в этом не легком провокационном ремесле.

Работники правоохранительных органов пресекли попытку разбить палаточный лагерь у здания избирательной комиссии. При поддержке Росгвардии полицейские разогнали митингующих, а Соболь задержали.

Валентин Горбунов был крайне удивлен поведением митингующей народной массы. Он назвал этот бунт "не демократий, а анархией", предложив зачинщикам прийти в рабочее время для обсуждения сложившейся ситуации. Но кандидаты восприняли это будто безусловную победу, а не обычный диалог. Можно с уверенностью сказать, каким бы не был результат разговора — они снова все переиначат ради пиара.

Оппозиционеров не интересует компромисс, а встреча с Горбуновым будет использована в качестве рычага для нагнетания и без того сложной обстановки. Да и отработку нужной картинки для западных кураторов никто не отменял. Что поделать, приходится отрабатывать деньги спонсоров, в интересах которых либералы и устроили этот цирк.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы выборы мосгордума мосизбирком оппозиционеры валентин горбунов
Обсудить
Актуальная аналитика
Здоровье и профилактика
Сон помогает заживлению ран
Собаки
Как чистить уши собаке
Здоровье и профилактика
Самый острый перец в мире, возможно, вызвал сильные головные боли у мужчины
Новости Все >
Либералы используют главу Мосгоризбиркома для "политической аферы"
Из-за самолетов РФ ВВС Финляндии подняли в небо свои истребители
Турция намерена совместно с Россией приступить к созданию систем ПВО
Роскомнадзор требует от Facebook удалить картинку свастики на гербе РФ
Фонды Ближнего Востока вложатся в систему обращения с отходами в России
КПРФ обратится к Путину в связи с ситуацией в Карачаево-Черкесии
"Яблоко" оспорит снятие кандидатов с петербургских выборов в ЦИК
На матче "Рубин" - "Локомотив" впервые будет работать система ВАР
Арагонский замок на острове Искья в Италии конфискован
Турчинов: еще одного Майдана Украина не переживет
Последние материалы
Либералы используют главу Мосгоризбиркома для "политической аферы"
Как чистить уши собаке
Самый острый перец в мире, возможно, вызвал сильные головные боли у мужчины
Флоксы: выращивание и уход за цветами
Города Саудовской Аравии, которые стоит посетить
Судороги в ногах: почему они беспокоят будущую маму
Из-за самолетов РФ ВВС Финляндии подняли в небо свои истребители
Турция намерена совместно с Россией приступить к созданию систем ПВО
Народные средства для восстановления гормонального баланса
Роскомнадзор требует от Facebook удалить картинку свастики на гербе РФ
Популярное Комментируемое Выбор читателей
США и Канада. Новости и аналитика
Сотни тысяч американцев готовы штурмовать военную базу ради пришельцев

Организаторы призвали участников во время штурма бегать "как Наруто, чтобы опередить пули".

Сотни тысяч американцев готовы штурмовать военную базу ради пришельцев
России не нужны предлагаемые Таллином отношения
Прибалтика
России не нужны предлагаемые Таллином отношения
Евросоюз
Депутат Бундестага: многие в Берлине подозревают Меркель в алкоголизме
Новости Украины
В Чернобыле найден заброшенный радиоактивный грузовик
Новости Украины
Медведчук: независимости Украины мешает внешнее управление США

В сегодняшних условиях, считает Медведчук, сложно говорить о самостоятельности властей постсоветской республики.

Медведчук: независимости Украины мешает внешнее управление США
Власти Петербурга требуют справку о том, что Стругацкий был писателем
Новости Санкт-Петербурга
Власти Петербурга требуют справку о том, что Стругацкий был писателем
Общество
Роструд: подростки с 16 лет могут работать без согласия родителей
США и Канада. Новости и аналитика
Сотни тысяч американцев готовы штурмовать военную базу ради пришельцев
Православие
Двенадцать апостолов - сияющие камни Церкви

12 июля Русская Православная Церковь праздновала память святых первоверховных апостолов Петра и Павла. А 13 июля - день, отмеченный в православном календаре как Собор святых славных и всехвальных 12 Апостолов Христовых. Мы воздаем почитание двенадцати первым ученикам Христа, среди которых был и и Петр. А вот Павел в число этой дюжины не входил.

Двенадцать апостолов - сияющие камни Церкви
Пьяные бойцы ВСУ избили командира из-за задержек по зарплате
Новости Украины
Пьяные бойцы ВСУ избили командира из-за задержек по зарплате
Экономика
The Economist: доллар в России сегодня должен стоить 22 рубля
Урал
Мэр Тагила вынудил чиновников проехать по городу на инвалидных колясках
Любовь Степушова России не нужны предлагаемые Таллином отношения Любовь Степушова Мария Кравцова Двенадцать апостолов - сияющие камни Церкви Мария Кравцова Рустем Сафронов Трамп посоветовал недовольным мигрантам уехать из США Рустем Сафронов
Комментарии
Украинцы массово правят свои паспорта - ФСБ
России не нужны предлагаемые Таллином отношения
С 2015 года Роспотребнадзор уничтожил 985 тонн санкционной продукции
Политик: надо отвечать на статью Welt о танковом сражении под Прохоровкой
Политик: надо отвечать на статью Welt о танковом сражении под Прохоровкой
С 2015 года Роспотребнадзор уничтожил 985 тонн санкционной продукции
С 2015 года Роспотребнадзор уничтожил 985 тонн санкционной продукции
России не нужны предлагаемые Таллином отношения
Призрак бродит по России - призрак Сталина
С 2015 года Роспотребнадзор уничтожил 985 тонн санкционной продукции
Грузины нарушили границу с Азербайджаном и напали на пограничников
Роскомнадзор требует от Facebook удалить картинку свастики на гербе РФ
Юрист: маловероятно, что Россия "обменяет" украинских моряков на Вышинского
Шейный прострел. Как помочь себе?
России не нужны предлагаемые Таллином отношения
Политик: надо отвечать на статью Welt о танковом сражении под Прохоровкой
России не нужны предлагаемые Таллином отношения
Политик: надо отвечать на статью Welt о танковом сражении под Прохоровкой
России не нужны предлагаемые Таллином отношения
Один против всех: Харьков восстал против бандеровцев
Юрист: маловероятно, что Россия "обменяет" украинских моряков на Вышинского
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ