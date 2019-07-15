КПРФ обратится к Путину в связи с ситуацией в Карачаево-Черкесии

Представители КПРФ на встрече с избирателями организовали сбор подписей под обращением к лидеру страны Владимиру Путину по поводу снятия кандидатов от партии с выборов в парламент Карачаево-Черкесии.

Мероприятие состоялось на центральной площади Черкесска. Граждане могли направить письменные обращения депутатам в мобильной приемной.

Напомним, Верховный суд региона ранее вынес решение о снятии с выборов в парламент списка кандидатов от реготделения КПРФ. Причиной называется то, что при его утверждении были допущены нарушения.

В КПРФ заявляют, что судья отклонила ходатайства, не дала слово свидетелям и не приобщила к делу важные документы. Избирком сразу после решения суда отказал в регистрации списков партии, хотя оно тогда еще не вступило в законную силу.

Коммунисты намерены обратиться в Верховный суд РФ.

На прошлой неделе в ряде городов нашей страны прошли пикеты в поддержку коммунистов КЧР.

Источник превью: сайт Кремля

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