Представители КПРФ на встрече с избирателями организовали сбор подписей под обращением к лидеру страны Владимиру Путину по поводу снятия кандидатов от партии с выборов в парламент Карачаево-Черкесии.
Мероприятие состоялось на центральной площади Черкесска. Граждане могли направить письменные обращения депутатам в мобильной приемной.
Напомним, Верховный суд региона ранее вынес решение о снятии с выборов в парламент списка кандидатов от реготделения КПРФ. Причиной называется то, что при его утверждении были допущены нарушения.
В КПРФ заявляют, что судья отклонила ходатайства, не дала слово свидетелям и не приобщила к делу важные документы. Избирком сразу после решения суда отказал в регистрации списков партии, хотя оно тогда еще не вступило в законную силу.
Коммунисты намерены обратиться в Верховный суд РФ.
На прошлой неделе в ряде городов нашей страны прошли пикеты в поддержку коммунистов КЧР.
Источник превью: сайт Кремля
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