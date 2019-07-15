Избирком Петербурга направил в СК РФ материалы по факту нарушений в пяти муниципальных избиркомах для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовных дел.
Речь идет о ИКМО Академическое, Сергиевское, Сампсониевское, Ржевка, Георгиевский. Дела могут быть возбуждены по статье о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий.
Для привлечения к административной ответственности представителей избиркомов составлено несколько протоколов.
Добавим, к настоящему времени зарегистрировано уже свыше 2 тыс. кандидатов в муниципальные депутаты, среди них - 330 самовыдвиженцев. Горизбирком попросил прокуратуру усилить контроль за соблюдением прав участников выборов.
Источник превью: Правда.ру
Читайте также:
"Яблоко" призвало Путина вмешаться в муниципальные выборы в Петербурге
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Турция - член блока НАТО, который предназначен "противодействовать России", поэтому покупать у нее оружие - это "вбивать клин" в этот важный западный институт.
Ходорковский окажется отцом-основателем нового конституционного строя в России? Собственно говоря, именно это следует из информации Незыгаря о смыслах изменений Основного закона страны
Актер Борис Клюев рассказал журналистам о том, что грузинский артист Вахтанг Кикабидзе скрывает свои выступления на корпоративах в России.