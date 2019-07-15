Избирком Петербурга направил в СК материалы по нарушениям комиссий

Избирком Петербурга направил в СК РФ материалы по факту нарушений в пяти муниципальных избиркомах для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовных дел.

Речь идет о ИКМО Академическое, Сергиевское, Сампсониевское, Ржевка, Георгиевский. Дела могут быть возбуждены по статье о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий.

Для привлечения к административной ответственности представителей избиркомов составлено несколько протоколов.

Добавим, к настоящему времени зарегистрировано уже свыше 2 тыс. кандидатов в муниципальные депутаты, среди них - 330 самовыдвиженцев. Горизбирком попросил прокуратуру усилить контроль за соблюдением прав участников выборов.

Источник превью: Правда.ру

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